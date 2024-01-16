Суд арестовал счета и авто обвиняемого в мошенничестве экс-президента «Балтики»
- РИА Новости
Соответствующее постановление вынес Выборгский районный суд Петербурга. Меру пресечения Шерстенникову продлили по 29 марта 2024 года.
«Кроме того, постановлениями суда наложен арест на денежные средства Шерстенникова ($200 тыс. и €100 тыс.), а также автомобили Skoda Kodiaq и Volvo XC 60», — сообщили в объединённой пресс-службе судов Петербурга.
В отношении Шерстенникова было возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве. Ранее стало известно, что суд отклонил просьбу его защиты об изменении меры пресечения.