В Москве против мужчин, разбивших створки турникетов в метро, возбудили дела

В отношении двух мужчин возбудили уголовные дела о вандализме после того, как они разбили стеклянные створки турникетов в московском метро.

РИА Новости

Об этом пишет МВД МЕДИА. «Возбуждено два уголовных дела по признакам преступлений, предусмотренных ст. 214 УК России в отношении пассажиров, разбивших стеклянные створки турникетов», — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк. Инциденты произошли на станциях «Курская» и «Минская». Ранее сообщалось, что полиция московского метро задержала мужчину, который украл упавший на рельсы телефон пассажира.