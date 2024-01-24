В Москве против мужчин, разбивших створки турникетов в метро, возбудили дела
- РИА Новости
Об этом пишет МВД МЕДИА.
«Возбуждено два уголовных дела по признакам преступлений, предусмотренных ст. 214 УК России в отношении пассажиров, разбивших стеклянные створки турникетов», — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Инциденты произошли на станциях «Курская» и «Минская».
Ранее сообщалось, что полиция московского метро задержала мужчину, который украл упавший на рельсы телефон пассажира.