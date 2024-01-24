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В Москве против мужчин, разбивших створки турникетов в метро, возбудили дела

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В отношении двух мужчин возбудили уголовные дела о вандализме после того, как они разбили стеклянные створки турникетов в московском метро.
В Москве против мужчин, разбивших створки турникетов в метро, возбудили дела
  • РИА Новости

Об этом пишет МВД МЕДИА.

«Возбуждено два уголовных дела по признакам преступлений, предусмотренных ст. 214 УК России в отношении пассажиров, разбивших стеклянные створки турникетов», — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Инциденты произошли на станциях «Курская» и «Минская».

Ранее сообщалось, что полиция московского метро задержала мужчину, который украл упавший на рельсы телефон пассажира.

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