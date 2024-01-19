Мужчина украл упавший на рельсы московского метро телефон пассажира
- РИА Новости
По данным ведомства, 25-летний мужчина воспользовался моментом, когда хозяин телефона отправился за помощью, чтобы достать устройство с рельсов. Злоумышленник спустился на рельсы, забрал смартфон и скрылся.
«Ущерб составил 40 тыс. рублей. На данный момент похищенный телефон изъят и в скором времени будет возвращён владельцу», — рассказали в министерстве.
Правоохранители возбудили дело по факту кражи.
Ранее сообщалось, что в Москве арестовали пранкеров, бегавших по крыше вагона метро.