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Мужчина украл упавший на рельсы московского метро телефон пассажира

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Полиция московского метро задержала мужчину, который украл упавший на рельсы телефон пассажира, сообщила пресс-служба МВД России.
Мужчина украл упавший на рельсы московского метро телефон пассажира
  • РИА Новости

По данным ведомства, 25-летний мужчина воспользовался моментом, когда хозяин телефона отправился за помощью, чтобы достать устройство с рельсов. Злоумышленник спустился на рельсы, забрал смартфон и скрылся.

«Ущерб составил 40 тыс. рублей. На данный момент похищенный телефон изъят и в скором времени будет возвращён владельцу», — рассказали в министерстве.

Правоохранители возбудили дело по факту кражи.

Ранее сообщалось, что в Москве арестовали пранкеров, бегавших по крыше вагона метро.

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