В Совфеде заявили о важности появления единого статуса многодетной семьи

Зампред комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам, сенатор от Калининградской области Александр Шендерюк-Жидков заявил о важности появления единого статуса многодетной семьи.

«Наконец, у нас появился юридический статус многодетного. А это значит, что теперь государство в целом может говорить об отдельном статусе многодетного и этот статус в том числе развивать», — сказал он в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

По его словам, особенность новации в том, что человек получает статус многодетного навсегда.

«Почему это важно? Вот я, допустим, отец четверых детей. У меня в этом году старшей дочери 18 лет. У меня четверо детей. То есть у меня останется трое, вроде как я статус многодетного сохраню. Но ведь у многих людей трое детей. Когда они достигают возраста 18 лет, они по большому счёту утрачивают статус многодетности», — пояснил Шендерюк-Жидков.

Ранее президент России Владимир Путин указом закрепил статус многодетных семей и определил меры поддержки для них.