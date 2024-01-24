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Депутат ГД Тимофеева прокомментировала идею введения соцгарантий для военных священников

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Глава комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Ольга Тимофеева высказалась об идее введения социальных гарантий для военных священников.
Депутат ГД Тимофеева прокомментировала идею введения соцгарантий для военных священников
  • РИА Новости

«На Рождественских чтениях мы услышим слово нашего патриарха, встретимся с руководителями конфессий, узнаем, какие законы считают важными наши религиозные деятели, и по традиции начнём прорабатывать их предложения.
У нас в повестке уже есть один вопрос — гарантий нашим священникам на фронте», — заявила она в беседе с «Парламентской газетой».

По её словам, молитвы на передовой звучат на разных языках и, какую бы конфессию ни представлял священнослужитель, приехавший к военным, на такие встречи собираются все.

Как отметила Тимофеева, нужно предусмотреть социальные гарантии для священнослужителей, которых на передовой находится около 200.

«Эту тему мы будем обсуждать с представителями наших конфессий, с Минобороны. Мы считаем, что мы не имеем права не защитить наших пастырей, чей голос сегодня очень важен», — добавила она.

В начале января сообщалось, что военные священники посетили подразделения группировки войск «Запад» на Купянском направлении и провели рождественские богослужения для бойцов в полевых храмах и на передовой.

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