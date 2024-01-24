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В Подмосковье установлено свыше 400 зарядных станций для электромобилей

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В Московской области оборудовано более 400 зарядных станций для электромобилей.
В Подмосковье установлено свыше 400 зарядных станций для электромобилей
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня» со ссылкой на областную Думу.

Отмечается, что в 2024 году АО «Мособлэнерго» намерено установить ещё 16 подобных объектов мощностью 22 кВт.

Также председатель профильного комитета регионального парламента Олег Гаджиев напомнил, что владельцы электромобилей освобождены от уплаты транспортного налога до 2027 года.

Ранее сообщалось, что московские специалисты разработали мобильную электрическую станцию зарядки машин.

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