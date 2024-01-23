Московские специалисты разработали мобильную электрическую станцию зарядки машин

В Москве специалисты инжиниринговой компании разработали концепт мобильной электрической станции (МэлС) для зарядки электромобилей.

Об этом сообщает издание «Вести Подмосковья» со ссылкой на портал мэра и правительства столицы.

Отмечается, что станция, установленная на грузовике весом до 3,5 т, будет работать на сжатом природном газе и иметь мощность до 125 кВт·ч, а также время автономной работы до восьми часов.

Первый опытный образец МэлС из изготавливаемых в России основных частей создадут в 2024 году.

«На борту обеспечен запас на 15 зарядных сессий, который можно восполнить на газовой заправочной станции в течение нескольких минут», — заявил председатель совета директоров компании Григорий Болотин.

Ранее сообщалось, что московский разработчик и производитель электронных решений для автотранспорта принял участие в создании одной из систем батареи для нового электромобиля российского производства LADA e-Largus.