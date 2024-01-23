RT в Telegram
Подпишись

Московские специалисты разработали мобильную электрическую станцию зарядки машин

Короткая ссылка
В Москве специалисты инжиниринговой компании разработали концепт мобильной электрической станции (МэлС) для зарядки электромобилей.
Московские специалисты разработали мобильную электрическую станцию зарядки машин

Об этом сообщает издание «Вести Подмосковья» со ссылкой на портал мэра и правительства столицы.

Отмечается, что станция, установленная на грузовике весом до 3,5 т, будет работать на сжатом природном газе и иметь мощность до 125  кВт·ч, а также время автономной работы до восьми часов.

Первый опытный образец МэлС из изготавливаемых в России основных частей создадут в 2024 году.

«На борту обеспечен запас на 15 зарядных сессий, который можно восполнить на газовой заправочной станции в течение нескольких минут», — заявил председатель совета директоров компании Григорий Болотин.

Ранее сообщалось, что московский разработчик и производитель электронных решений для автотранспорта принял участие в создании одной из систем батареи для нового электромобиля российского производства LADA e-Largus.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить