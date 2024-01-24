Более 56% россиян, снимающих жильё, рассказали о желании изменить обстановку

Согласно новому исследованию, более 56% россиян, снимающих жильё, хотели бы изменить обстановку.

Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на «ВсеИнструменты.ру».

По словам 25% респондентов, они уже проводили ремонтные работы в своём съёмном жилье. Ещё 34% делали капитальный ремонт, 32% — косметический, столько же участников опроса меняли окна и двери.

Как рассказали 16% россиян, они поменяли декор, а 13% — мебель.

В большинстве случаев (61%) все расходы понесли только квартиранты.

Ранее основатель международного агентства недвижимости Lemandom, директор компании «Самолёт Плюс» в Нижнем Новгороде Вера Столбова рассказала, как выбрать риелторское агентство.