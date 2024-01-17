Специалист Столбова дала советы по выбору агентства недвижимости

Основатель международного агентства недвижимости Lemandom, директор компании «Самолёт Плюс» в Нижнем Новгороде Вера Столбова рассказала, как выбрать риелторское агентство.

«Подбирайте агентство под свои цели. Каждое агентство недвижимости имеет свою узкую специализацию: продажа квартир на первичном рынке, покупка заграничной недвижимости в определённой стране, покупка коммерческой недвижимости и так далее», — заявила эксперт в беседе с газетой «Известия».

Как отметила Столбова, в каждом типе агентства есть свои отработанные алгоритмы и процессы, а специалисты понимают специфику.

Также стоит обратить внимание на то, сколько лет компания находится на рынке, посмотреть на отзывы и общую картину репутации агентства, на лицензии, портфолио успешных сделок.

«Подбор недвижимости — индивидуальный процесс, важно быть на одной волне с агентом. Будьте готовы задавать много вопросов и запрашивать дополнительную информацию, чтобы быть уверенными в компетентности и профессионализме выбранного агента», — заключила эксперт.

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