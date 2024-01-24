Гендиректор: оборонзаказ по линии КТРВ вырос по некоторым позициям в десять раз
- РИА Новости
Об этом он сказал в эфире телеканала «Россия 1».
По словам Обносова, задачи корпорации выросли в несколько раз за последнее время.
«Вот за это время наша продукция по ряду наименований возросла где-то в три, где-то в пять, а где-то и в десять раз», — цитирует его РИА Новости.
Он добавил, что за минувший год корпорации удалось полностью выполнить гособоронзаказ.
Министр обороны России Сергей Шойгу поручил корпорации нарастить выпуск высокоточных авиаракет с увеличенной до 310 км дальностью поражения.