Гендиректор: оборонзаказ по линии КТРВ вырос по некоторым позициям в десять раз

Оборонзаказ по линии корпорации «Тактическое ракетное вооружение» по некоторым позициям вырос в десять раз, заявил гендиректор компании Борис Обносов.

Об этом он сказал в эфире телеканала «Россия 1».

По словам Обносова, задачи корпорации выросли в несколько раз за последнее время.

«Вот за это время наша продукция по ряду наименований возросла где-то в три, где-то в пять, а где-то и в десять раз», — цитирует его РИА Новости.

Он добавил, что за минувший год корпорации удалось полностью выполнить гособоронзаказ.

Министр обороны России Сергей Шойгу поручил корпорации нарастить выпуск высокоточных авиаракет с увеличенной до 310 км дальностью поражения.