Работодатели назвали преимущества высшего образования при приёме на работу

Согласно данным опроса, 75% работодателей обращают внимание на наличие высшего образования при приёме на работу.

«Оконченное высшее образование имеет значение для работодателей при найме специалистов (36%) и руководителей (35%). Для 15% работодателей диплом важен при подборе высшего менеджмента, а 10% респондентов отметили работников среднего звена», — отмечается в результатах исследования сервисов «Работа.ру» и «СберПодбор».

78% представителей бизнеса среди преимуществ наличия высшего образования отмечают формирование полезных навыков: умение учиться, анализировать, искать нужную информацию и т. д. 46% компаний считают, что во время учёбы формируются дисциплина и самоорганизация, необходимые в работе.

Столько же работодателей отметили получение прикладных знаний, которые пригодятся в профессии.

При этом 21% респондентов указали на то, что наличие высшего образования демонстрирует амбиции человека. 10% опрошенных считают, что во время учёбы нарабатываются полезные знакомства, которые могут пригодиться в карьере.

Сам диплом о высшем образовании важен для 9% работодателей.

Всего в исследовании приняли участие 400 представителей российских компаний.