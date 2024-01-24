Защита Блиновской обжаловала решение суда об ужесточении ей меры пресечения

Защита блогера Елены Блиновской, обвиняемой в неуплате налогов и неправомерном обороте средств платежей, обжаловала решение Замоскворецкого суда об ужесточении меры пресечения.

Об этом сообщила адвокат Наталия Сальникова. Её слова приводит ТАСС.

Она заявила, что в апелляционной жалобе просит отменить постановление Замоскворецкого суда Москвы и отказать следователю в изменении меры пересечения.

22 января Замоскворецкий суд Москвы отправил в СИЗО Блиновскую, которая ранее находилась под домашним арестом. Поводом для этого стало ходатайство следствия, которое заявило о неоднократных нарушениях условий исполнения меры пресечения.

Ответственный секретарь ОНК Москвы Алексей Мельников заявил, что Блиновская содержится в стандартной «карантинной» камере, рассчитанной на 20 человек.