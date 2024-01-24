Защита Блиновской обжаловала решение суда об ужесточении ей меры пресечения
- РИА Новости
Об этом сообщила адвокат Наталия Сальникова. Её слова приводит ТАСС.
Она заявила, что в апелляционной жалобе просит отменить постановление Замоскворецкого суда Москвы и отказать следователю в изменении меры пересечения.
22 января Замоскворецкий суд Москвы отправил в СИЗО Блиновскую, которая ранее находилась под домашним арестом. Поводом для этого стало ходатайство следствия, которое заявило о неоднократных нарушениях условий исполнения меры пресечения.
Ответственный секретарь ОНК Москвы Алексей Мельников заявил, что Блиновская содержится в стандартной «карантинной» камере, рассчитанной на 20 человек.