В Прикамье проводник поезда ошибочно высадил пассажиров за 51 км до станции
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Сообщается, что поезд остановился на станции Щучье озеро, а проводник решил высадить пассажиров, которые следовали до станции Чернушка.
Ведомство заявило, что Красноуфимская транспортная прокуратура проверит информацию о возможном нарушении прав пассажиров при оказании услуг перевозки и при наличии оснований примет меры.
Ранее сообщалось, что СК России проводит проверку по факту высаживания отца с дочерью из поезда на станции в Серове.