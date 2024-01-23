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В Прикамье проводник поезда ошибочно высадил пассажиров за 51 км до станции

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Проводник поезда Томск — Адлер ошибочно высадил пассажиров в Пермском крае за 51 км от нужной станции. Об этом говорится в заявлении Приволжской транспортной прокуратуры.
В Прикамье проводник поезда ошибочно высадил пассажиров за 51 км до станции
  • Gettyimages.ru
  • © Fotofantastika

Сообщается, что поезд остановился на станции Щучье озеро, а проводник решил высадить пассажиров, которые следовали до станции Чернушка.

Ведомство заявило, что Красноуфимская транспортная прокуратура проверит информацию о возможном нарушении прав пассажиров при оказании услуг перевозки и при наличии оснований примет меры.

Ранее сообщалось, что СК России проводит проверку по факту высаживания отца с дочерью из поезда на станции в Серове.

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