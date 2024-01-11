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На Урале проводят проверку по факту высаживания отца с дочерью из поезда

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Следователи проводят проверку по факту высаживания отца с дочерью из поезда на станции в Серове.
На Урале проводят проверку по факту высаживания отца с дочерью из поезда
  • РИА Новости

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу Центрального МСУТ СКР.

«Сотрудники МСУТ СКР организовали доследственную проверку. Следователи проводят комплексную проверку, в ходе которой выяснят причины и обстоятельства происшествия», — заявили в ведомстве.

Инцидент произошёл 5 января на станции Серов, куда житель Екатеринбурга и его дочь приехали на такси. Когда проводник начал проверять документы, выяснилось, что мужчина забыл паспорт. Он предъявил документ через «Госуслуги», но пассажиров всё равно высадили из поезда.

В пресс-службе Свердловской железной дороги рассказали, что мужчина обязан был предъявить оригинал паспорта.

Ранее сообщалось, что в Смоленской области отстранили от работы водителя автобуса, высадившего в лесу пассажиров, среди которых было трое детей.

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