Кадыров возмутился словами депутата от КПРФ Матвеева об исламизации

Глава Чечни Рамзан Кадыров возмутился словами депутата от КПРФ Михаила Матвеева на тему исламизации России и призвал компетентные органы изучить это высказывание.

Как пишет РИА Новости, в ходе стрима у блогера Павла Иванова Матвеев предположил, что после окончания специальной военной операции произойдут боестолкновения с мигрантами из Средней Азии и с Кавказа. Позже депутат Матвеев извинился за своё заявление, отметив, что ему не стыдно это сделать, если «кто-то из коллег-мусульман российских воспринял это на свой счёт».

Кадыров в своём Telegram-канале отметил, что «самым опасным врагом» является тот, кто «вносит раскол в ряды настоящих патриотов» и пытается их разделить по вере или национальности.

«В любом случае провокационному выступлению Михаила Матвеева, депутата Госдумы, распространённому в соцсетях, должны дать оценку компетентные органы», — заявил глава Чечни.

Он также отметил, что убеждённые мусульмане боролись с упомянутыми депутатом фанатиками в Чечне и покончили с ними раз и навсегда, уничтожив три года назад последнюю подпольную ячейку боевиков.

«Лучше одного Матвеева вытурнуть — и провокаций станет гораздо меньше», — заявил Кадыров.

Ранее Кадыров заявил об отправке в зону проведения специальной военной операции нового спецборта с добровольцами.