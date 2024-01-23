RT в Telegram
Подпишись

Кадыров возмутился словами депутата от КПРФ Матвеева об исламизации

Короткая ссылка
Глава Чечни Рамзан Кадыров возмутился словами депутата от КПРФ Михаила Матвеева на тему исламизации России и призвал компетентные органы изучить это высказывание.
Кадыров возмутился словами депутата от КПРФ Матвеева об исламизации
  • РИА Новости

Как пишет РИА Новости, в ходе стрима у блогера Павла Иванова Матвеев предположил, что после окончания специальной военной операции произойдут боестолкновения с мигрантами из Средней Азии и с Кавказа. Позже депутат Матвеев извинился за своё заявление, отметив, что ему не стыдно это сделать, если «кто-то из коллег-мусульман российских воспринял это на свой счёт».

Кадыров в своём Telegram-канале отметил, что «самым опасным врагом» является тот, кто «вносит раскол в ряды настоящих патриотов» и пытается их разделить по вере или национальности.

«В любом случае провокационному выступлению Михаила Матвеева, депутата Госдумы, распространённому в соцсетях, должны дать оценку компетентные органы», — заявил глава Чечни.

Он также отметил, что убеждённые мусульмане боролись с упомянутыми депутатом фанатиками в Чечне и покончили с ними раз и навсегда, уничтожив три года назад последнюю подпольную ячейку боевиков.

«Лучше одного Матвеева вытурнуть — и провокаций станет гораздо меньше», — заявил Кадыров.

Ранее Кадыров заявил об отправке в зону проведения специальной военной операции нового спецборта с добровольцами.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить