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В ЯНАО расселили 150 тысяч квадратных метров аварийного жилья в 2023 году

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В Ямало-Ненецком автономном округе расселили более 150 тыс. кв. м аварийного жилья в 2023 году. По этому показателю регион вошёл в число лидеров по стране.
В ЯНАО расселили 150 тысяч квадратных метров аварийного жилья в 2023 году
  • Gettyimages.ru
  • © Viorel Kurnosov

Об этом сообщает «Ямал 1» со ссылкой на сайт окружного правительства.

«Расселение аварийного жилья на территории автономного округа ведётся опережающими темпами. Этому способствует рост ввода нового жилья. За минувший год, по предварительным данным, введено 289,75 тыс. кв. м жилья», — заявил вице-премьер правительства России Марат Хуснуллин.

На Ямале действуют механизмы, которые совершенствуются и дополняются новыми мерами поддержки.

Ранее российский вице-премьер Марат Хуснуллин заявил, что в России в 2023 году из аварийного жилья суммарной площадью 3,3 млн кв. м переселили 193 тыс. человек.

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