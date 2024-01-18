Хуснуллин: в 2023 году из аварийного жилья переселили 193 тысячи человек

Российский вице-премьер Марат Хуснуллин заявил, что в России в 2023 году из аварийного жилья суммарной площадью 3,3 млн кв. м переселили 193 тыс. человек.

Соответствующее заявление он сделал на заседании президиума правкомиссии по региональному развитию.

«Прошу все регионы держать на личном контроле вопрос переселения граждан, а также восстановления прав участников долевого строительства. В прошлом году восстановлены права 25,5 тыс. граждан — участников долевого строительства по федеральным обязательствам», — приводятся слова Хуснуллина на сайте кабмина.

По его словам, с 2019 года 664 тыс. россиян переехали в новые квартиры из аварийного жилья площадью 11 млн кв. м.

Ранее сообщалось, что в Нижнем Новгороде готовят под снос 15 аварийных домов в 2024 году.