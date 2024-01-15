В Тюменской области расселили из аварийного жилья около 2,2 тысячи человек за год
- РИА Новости
Об этом сообщает «Вслух.ру» со ссылкой на ведомство.
Отмечается, что 25 домов расселено в рамках программы комплексного развития территорий (КРТ). Ещё 35 расселено из жилых домов блокированной застройки.
Также 12 домов освобождено в рамках госпрограммы «Развитие жилищного строительства», 52 дома — в рамках региональной адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на 2019 — 2023 годы.
В настоящее время формируется новая программа расселения по домам, признанным аварийными до 1 января 2022 года.
Ранее сообщалось, что в Нижнем Новгороде готовят под снос 15 аварийных домов в 2024 году.