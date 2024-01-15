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В Тюменской области расселили из аварийного жилья около 2,2 тысячи человек за год

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В главном управлении строительства Тюменской области заявили о расселении 35,25 тыс. кв. м аварийного жилья в 2023 году. В 131 доме проживали 2172 человека.
В Тюменской области расселили из аварийного жилья около 2,2 тысячи человек за год
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Вслух.ру» со ссылкой на ведомство.

Отмечается, что 25 домов расселено в рамках программы комплексного развития территорий (КРТ). Ещё 35 расселено из жилых домов блокированной застройки.

Также 12 домов освобождено в рамках госпрограммы «Развитие жилищного строительства», 52 дома — в рамках региональной адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на 2019 — 2023 годы.

В настоящее время формируется новая программа расселения по домам, признанным аварийными до 1 января 2022 года.

Ранее сообщалось, что в Нижнем Новгороде готовят под снос 15 аварийных домов в 2024 году.

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