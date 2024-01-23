Сервис Twitch оштрафовали на 1 млн рублей за отказ удалить запрещённый контент

Таганский суд Москвы оштрафовал стриминговый сервис Twitch на 1 млн рублей за отказ удалить запрещённый контент.

Об этом сообщили в пресс-службе суда.

«Суд признал Twitch Interactive, Inc. виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 13.41 КоАП России, и назначил ему наказание в виде административного штрафа в размере 1 млн рублей», — приводит сообщение РИА Новости.

В декабре мировой судья в Москве оштрафовал сервис Twitch на 4 млн рублей за отказ подчиниться выданному предписанию Роскомнадзора.