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Суд оштрафовал Twitch на 4 млн рублей

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Мировой судья в Москве оштрафовал сервис Twitch на 4 млн рублей за отказ подчиниться выданному предписанию Роскомнадзора.
Суд оштрафовал Twitch на 4 млн рублей
  • Gettyimages.ru
  • © BongkarnThanyakij

Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу Таганского районного суда Москвы.

«Суд признал виновным Twitch Interactive по ст. 19.7.10-4 КоАП России... и назначил наказание в виде штрафа в размере 4 млн рублей», — говорится в заявлении.

Уточняется, что причиной штрафа было невыполнение сервисом предписания Роскомнадзора, при этом не уточняется, какие именно требования выдвинул регулятор.

Ранее Таганский суд Москвы оштрафовал на 800 тыс. рублей видеостриминговый сервис Twitch за неудаление запрещённого на территории России контента.

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