Аэропорт Перми обслужил в 2023 году два миллиона пассажиров.

Аэропорт Пермь (Большое Савино) обслужил около 2 млн пассажиров на внутренних и международных линиях в 2023 году.

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на аэропорт.

«На внутрироссийских направлениях за 2023 год было обслужено 1 795 489 человек. Это на 11,7% больше, чем в 2022 году. На международных направлениях количество пассажиров выросло на 47,3% и составило 189 205 человек», — заявили в Большом Савине.

Отмечается, что в 2023 году были возобновлены полёты в Нижний Новгород, Когалым, Нижневартовск и Ноябрьск.

Всего вылеты осуществлялись в 26 городов России и по 12 зарубежным направлениям.

Ранее сообщалось, что Международный аэропорт Казань в 2023 году обслужил около 5,2 млн пассажиров, что на 28,6% больше по сравнению с 2022-м.