Аэропорт Перми обслужил в 2023 году два миллиона пассажиров.
- Gettyimages.ru
- © izusek
Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на аэропорт.
«На внутрироссийских направлениях за 2023 год было обслужено 1 795 489 человек. Это на 11,7% больше, чем в 2022 году. На международных направлениях количество пассажиров выросло на 47,3% и составило 189 205 человек», — заявили в Большом Савине.
Отмечается, что в 2023 году были возобновлены полёты в Нижний Новгород, Когалым, Нижневартовск и Ноябрьск.
Всего вылеты осуществлялись в 26 городов России и по 12 зарубежным направлениям.
Ранее сообщалось, что Международный аэропорт Казань в 2023 году обслужил около 5,2 млн пассажиров, что на 28,6% больше по сравнению с 2022-м.