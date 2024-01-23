RT в Telegram
Подпишись

Аэропорт Перми обслужил в 2023 году два миллиона пассажиров.

Короткая ссылка
Аэропорт Пермь (Большое Савино) обслужил около 2 млн пассажиров на внутренних и международных линиях в 2023 году.
Аэропорт Перми обслужил в 2023 году два миллиона пассажиров.
  • Gettyimages.ru
  • © izusek

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на аэропорт.

«На внутрироссийских направлениях за 2023 год было обслужено 1 795 489 человек. Это на 11,7% больше, чем в 2022 году. На международных направлениях количество пассажиров выросло на 47,3% и составило 189 205 человек», — заявили в Большом Савине.

Отмечается, что в 2023 году были возобновлены полёты в Нижний Новгород, Когалым, Нижневартовск и Ноябрьск.

Всего вылеты осуществлялись в 26 городов России и по 12 зарубежным направлениям.

Ранее сообщалось, что Международный аэропорт Казань в 2023 году обслужил около 5,2 млн пассажиров, что на 28,6% больше по сравнению с 2022-м.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить