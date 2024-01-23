Городские автовокзалы Москвы обслуживают 9000 пассажиров в рабочие дни
Об этом сообщает сайт kp.ru.
«Благодаря программе их обновления, которую мы завершили под руководством мэра Москвы Сергея Собянина, удалось сформировать новый каркас межрегиональных транспортных хабов», — сказал Ликсутов.
Отмечается, что все автовокзалы находятся недалеко от МКАД.
На них можно совершить пересадку с городского транспорта на автобусы дальнего следования.
Более подробно о работе столичных автовокзалов можно узнать в мобильном приложении «Метро Москвы», на сайте Московского метрополитена, в кассах автовокзалов.
Ранее сообщалось, что в Кемеровскую область поступило 22 новых автобуса.