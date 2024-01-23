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Городские автовокзалы Москвы обслуживают 9000 пассажиров в рабочие дни

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Заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов заявил о завершении масштабного проекта обновления всех автовокзалов. В рабочие дни их услугами пользуются около 9 тыс. пассажиров.
Городские автовокзалы Москвы обслуживают 9000 пассажиров в рабочие дни

Об этом сообщает сайт kp.ru.

«Благодаря программе их обновления, которую мы завершили под руководством мэра Москвы Сергея Собянина, удалось сформировать новый каркас межрегиональных транспортных хабов», — сказал Ликсутов.

Отмечается, что все автовокзалы находятся недалеко от МКАД.

На них можно совершить пересадку с городского транспорта на автобусы дальнего следования.

Более подробно о работе столичных автовокзалов можно узнать в мобильном приложении «Метро Москвы», на сайте Московского метрополитена, в кассах автовокзалов.

Ранее сообщалось, что в Кемеровскую область поступило 22 новых автобуса.

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