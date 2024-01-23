RT в Telegram
Подпишись

В Петербурге рассказали о выплатах семьям на покупку и строительство жилья

Короткая ссылка
В Санкт-Петербурге в 2023 году 4756 семей получили выплаты на покупку и строительство жилья. Общая сумма составила 18,53 млрд рублей.
В Петербурге рассказали о выплатах семьям на покупку и строительство жилья
  • Gettyimages.ru
  • © SOPA Images

Об этом сообщает ИА «Росбалт» со ссылкой на пресс-службу Смольного.

Новое жильё приобрели 5686 семей, которые получили соответствующие свидетельства в 2022 и 2023 годах.

В 2024 году власти планируют обеспечить соцвыплатами более 4,5 тыс. семей.

Меры поддержки предусмотрены для горожан из категорий «общая очередь», «молодые семьи», «многодетные семьи», «семьи с детьми-инвалидами», «заёмщики по договорам ипотечного кредитования» и «расселение коммунальных квартир».

Ранее сообщалось, что в Московской области на меры поддержки семей с детьми предусмотрено порядка 45 млрд рублей в 2024 году.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить