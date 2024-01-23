В Петербурге рассказали о выплатах семьям на покупку и строительство жилья
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Об этом сообщает ИА «Росбалт» со ссылкой на пресс-службу Смольного.
Новое жильё приобрели 5686 семей, которые получили соответствующие свидетельства в 2022 и 2023 годах.
В 2024 году власти планируют обеспечить соцвыплатами более 4,5 тыс. семей.
Меры поддержки предусмотрены для горожан из категорий «общая очередь», «молодые семьи», «многодетные семьи», «семьи с детьми-инвалидами», «заёмщики по договорам ипотечного кредитования» и «расселение коммунальных квартир».
Ранее сообщалось, что в Московской области на меры поддержки семей с детьми предусмотрено порядка 45 млрд рублей в 2024 году.