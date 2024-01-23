В Петербурге рассказали о выплатах семьям на покупку и строительство жилья

В Санкт-Петербурге в 2023 году 4756 семей получили выплаты на покупку и строительство жилья. Общая сумма составила 18,53 млрд рублей.

Об этом сообщает ИА «Росбалт» со ссылкой на пресс-службу Смольного.

Новое жильё приобрели 5686 семей, которые получили соответствующие свидетельства в 2022 и 2023 годах.

В 2024 году власти планируют обеспечить соцвыплатами более 4,5 тыс. семей.

Меры поддержки предусмотрены для горожан из категорий «общая очередь», «молодые семьи», «многодетные семьи», «семьи с детьми-инвалидами», «заёмщики по договорам ипотечного кредитования» и «расселение коммунальных квартир».

Ранее сообщалось, что в Московской области на меры поддержки семей с детьми предусмотрено порядка 45 млрд рублей в 2024 году.