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В Подмосковье 45 млрд рублей направят на соцвыплаты семьям с детьми

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В Московской области на меры поддержки семей с детьми предусмотрено порядка 45 млрд рублей в 2024 году.
В Подмосковье 45 млрд рублей направят на соцвыплаты семьям с детьми
  • Gettyimages.ru
  • © Vershinin

В регионе проживают 1,2 млн семей, воспитывающих более 1,6 млн детей и подростков, цитирует телеканал «360» министра социального развития области Людмилу Болатаеву.

«На социальные меры поддержки семей с детьми у нас предусмотрено порядка 45 млрд рублей — это льготы и выплаты, а также компенсации», — отметила министр.

Она также напомнила, что многодетным семьям доступно 17 региональных мер поддержки.

Ранее интернет-издание «Подмосковье сегодня» сообщало, что в Московской области в 2024 году на социальные льготы и выплаты будет выделено более 105 млрд рублей.

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