В Подмосковье 45 млрд рублей направят на соцвыплаты семьям с детьми

В Московской области на меры поддержки семей с детьми предусмотрено порядка 45 млрд рублей в 2024 году.

В регионе проживают 1,2 млн семей, воспитывающих более 1,6 млн детей и подростков, цитирует телеканал «360» министра социального развития области Людмилу Болатаеву.

«На социальные меры поддержки семей с детьми у нас предусмотрено порядка 45 млрд рублей — это льготы и выплаты, а также компенсации», — отметила министр.

Она также напомнила, что многодетным семьям доступно 17 региональных мер поддержки.

Ранее интернет-издание «Подмосковье сегодня» сообщало, что в Московской области в 2024 году на социальные льготы и выплаты будет выделено более 105 млрд рублей.