Политик Богданов рассказал о сборе подписей для его выдвижения на выборы президента

Основатель «Российской партии свободы и справедливости» Андрей Богданов заявил, что сбор подписей для выдвижения его кандидатуры на президентские выборы в России «идёт отлично».

Его заявление приводит РИА Новости.

«Все идёт отлично… 105 тыс. будет. Вернее, соберём больше, но проверять будем достаточно тщательно», — сказал он.

По словам Богданова, «отбраковка всё равно составляет процентов 30».

Он добавил, что «сейчас больше 50 тыс. подписей сброшюровано и подготовлено к сдаче», ожидаются «остатки из регионов».

Политик отметил, что «90 тыс. подписей уже на руках».

«Я даже думаю, что уже всё собрано, просто осталось дождаться подписей из регионов, некоторые поездами едут, некоторые самолётами», — сказал Богданов.

Ранее сообщалось, что избирательный штаб кандидата в президенты России на выборах 2024 года Владимира Путина за период с 23 декабря по 22 января собрал в десять раз больше подписей избирателей, чем необходимые 300 тыс.

Выборы президента России будут трёхдневными, они пройдут с 15 по 17 марта 2024 года.

В настоящее время на пост президента России претендуют 11 человек. Центризбирком России зарегистрировал уже трёх кандидатов: Леонида Слуцкого, Николая Харитонова и Владислава Даванкова. Поскольку они представляют парламентские партии, то для их регистрации в качестве кандидатов на выборах сбор подписей в их поддержку проводить не нужно.

Претенденты в кандидаты на пост президента от непарламентских политических партий — Сергей Малинкович, Борис Надеждин, Сергей Бабурин, Ирина Свиpидова, Андрей Богданов — должны предоставить не менее 100 тыс. подписей до 31 января.

Самовыдвиженцы — Владимир Путин, Рада Русских и Анатолий Баташев — должны собрать не менее 300 тыс. подписей.