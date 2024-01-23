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На Ямале назначили нового директора государственно-правового департамента

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Новым директором государственно-правового департамента Ямало-Ненецкого автономного округа назначена Зульфия Кадырова.
На Ямале назначили нового директора государственно-правового департамента
  • © yanao.ru

Об этом сообщает ИА «Север-Пресс» со ссылкой на пресс-службу губернатора.

«В новой должности [Кадырова] будет заниматься координацией правотворчества, организационным обеспечением работы мировых судей, реализацией полномочий в судебной системе, адвокатуре и нотариате, обеспечением ямальцев бесплатной юридической помощью», — заявили в пресс-службе.

До назначения Зульфия Кадырова занимала эту должность как и. о. руководителя.

Также стало известно, что в Тюменской области Александр Горлатов стал заместителем директора департамента инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства, передаёт «Вслух.ру». Он уже приступил к работе.

Соответствующее распоряжение подписал губернатор Александр Моор.

Ранее сообщалось, что губернатор Оренбургской области Денис Паслер подписал указ о назначении Андрея Плешакова на должность заместителя министра строительства, жилищно-коммунального, дорожного хозяйства и транспорта региона.

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