На Ямале назначили нового директора государственно-правового департамента

Новым директором государственно-правового департамента Ямало-Ненецкого автономного округа назначена Зульфия Кадырова.

Об этом сообщает ИА «Север-Пресс» со ссылкой на пресс-службу губернатора.

«В новой должности [Кадырова] будет заниматься координацией правотворчества, организационным обеспечением работы мировых судей, реализацией полномочий в судебной системе, адвокатуре и нотариате, обеспечением ямальцев бесплатной юридической помощью», — заявили в пресс-службе.

До назначения Зульфия Кадырова занимала эту должность как и. о. руководителя.

Также стало известно, что в Тюменской области Александр Горлатов стал заместителем директора департамента инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства, передаёт «Вслух.ру». Он уже приступил к работе.

Соответствующее распоряжение подписал губернатор Александр Моор.

Ранее сообщалось, что губернатор Оренбургской области Денис Паслер подписал указ о назначении Андрея Плешакова на должность заместителя министра строительства, жилищно-коммунального, дорожного хозяйства и транспорта региона.