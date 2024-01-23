В Петербурге предложили штрафовать юрлиц за курьеров-нарушителей

Председатель комиссии петербургского заксобрания по транспорту Алексей Цивилёв рассказал о предложении дополнить федеральное законодательство возможностью штрафовать юрлиц за курьеров-нарушителей.

«Мы разрабатываем изменения в КоАП. Сегодня в ч. 2 ст. 12.29 указано, что нарушение ПДД велосипедистом облагается штрафом в 800 рублей. Но это касается только физического лица. Мы планируем доработать эти положения, предложив ввести штрафы для юридических лиц, которые работают с курьерами, если их доставщик нарушил правила», — заявил он в беседе с «Парламентской газетой».

По его словам, пока есть идея установить штрафы на уровне 30—40 тыс. рублей, но вопрос пока прорабатывается.

В декабре 2023 года сообщалось, что в России предложили ограничить скорость электровелосипедов в зимний период.