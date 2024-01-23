В Выборге рассказали о мероприятиях ко Дню снятия блокады Ленинграда
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Об этом сообщает Выборг ТВ.
Так, на Красной площади города состоится акция «Мужество. Память. Победа».
В библиотеке Алвара Аалто пройдёт кинопоказ художественного фильма «Африка», а в библиотеке на Пионерской покажут фильм «Художники блокадного Ленинграда в собрании Русского музея».
Также в Театре драмы и кукол «Святая крепость» состоится спектакль «И на войне была любовь».
Ранее стало известно, что в Нижнем Новгороде подготовили шесть выставок и концертов по случаю даты полного снятия блокады Ленинграда. Об этом сообщила министр культуры региона Наталья Суханова в соцсетях.