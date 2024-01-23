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В Выборге рассказали о мероприятиях ко Дню снятия блокады Ленинграда

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В Выборге анонсировали программу мероприятий, которая пройдёт в День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады, 27 января.
В Выборге рассказали о мероприятиях ко Дню снятия блокады Ленинграда
  • Gettyimages.ru
  • © Svetlana Krayushkina

Об этом сообщает Выборг ТВ.

Так, на Красной площади города состоится акция «Мужество. Память. Победа».

В библиотеке Алвара Аалто пройдёт кинопоказ художественного фильма «Африка», а в библиотеке на Пионерской покажут фильм «Художники блокадного Ленинграда в собрании Русского музея».

Также в Театре драмы и кукол «Святая крепость» состоится спектакль «И на войне была любовь».

Ранее стало известно, что в Нижнем Новгороде подготовили шесть выставок и концертов по случаю даты полного снятия блокады Ленинграда. Об этом сообщила министр культуры региона Наталья Суханова в соцсетях.

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