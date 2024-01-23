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В Нижнем Новгороде подготовили мероприятия ко Дню снятия блокады Ленинграда

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В Нижнем Новгороде подготовили шесть выставок и концертов по случаю даты полного снятия блокады Ленинграда. Об этом сообщила министр культуры региона Наталья Суханова в соцсетях.
В Нижнем Новгороде подготовили мероприятия ко Дню снятия блокады Ленинграда
  • Gettyimages.ru
  • © shimonov_evgeny / 500px

В этом году 80-летие полного снятия блокады Ленинграда отмечается 27 января, а праздничные мероприятия в городе проходят уже с 23-го, сообщает сайт pravda-nn.ru.

Так, в Русском музее фотографии откроется выставка «Семья Карелиных в блокаду», в усадьбе Рукавишниковых доступна планшетная выставка «Кто идёт выручать Ленинград?», а в детской областной библиотеке имени Т.А. Мавриной готовится к открытию выставка «В суровые дни блокады».

Кроме того, в Нижегородском театре оперы и балета имени А.С. Пушкина состоится праздничный концерт, а в Нижегородском музыкальном училище имени М.А. Балакирева — спектакль-концерт «900 долгих дней и ночей».

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге прошёл праздничный концерт «Непокорённый герой — Ленинград».

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