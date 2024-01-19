В Петербурге прошёл концерт «Непокорённый герой — Ленинград»

В Санкт-Петербурге прошёл праздничный концерт «Непокорённый герой — Ленинград», посвящённый 81-й годовщине прорыва фашистской блокады.

На мероприятии присутствовали ветераны и блокадники, а также члены их семей и участники патриотических сообществ, передаёт ОТР.

На концерте прозвучали песни военных лет, фрагменты из «Ленинградской» симфонии и оперы «А зори здесь тихие». Также со сцены зачитали отрывки дневниковых записей людей, живших в военные годы, и стихотворения блокадных поэтов.

Ранее в Музее военно-морской славы в туристско-рекреационном кластере «Остров фортов» в Кронштадте открылась выставка «Флот для блокадного Ленинграда».