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В Москве рассказали о новом продукте для спонсирования проектов КРТ

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Заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов рассказал о новом продукте для спонсирования проектов комплексного развития территорий (КРТ), созданном Сбером совместно с московским правительством.
В Москве рассказали о новом продукте для спонсирования проектов КРТ

Об этом сообщает НСН.

«Он позволит финансировать застройку уже на начальном этапе, девелоперы смогут быстрее приступить к строительным работам и сократить сроки реализации проекта», — сказал Ефимов.

Отмечается, что полученные средства можно будет потратить уже на начальном этапе работ.

В настоящее время по программе КРТ в столице реализуются 12 проектов площадью порядка 280 га.

Ранее заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Москвы Андрей Бочкарёв заявил, что в столице проектируют и строят 8 млн кв. м жилья в рамках программы реновации.

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