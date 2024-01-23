В Москве рассказали о новом продукте для спонсирования проектов КРТ
Об этом сообщает НСН.
«Он позволит финансировать застройку уже на начальном этапе, девелоперы смогут быстрее приступить к строительным работам и сократить сроки реализации проекта», — сказал Ефимов.
Отмечается, что полученные средства можно будет потратить уже на начальном этапе работ.
В настоящее время по программе КРТ в столице реализуются 12 проектов площадью порядка 280 га.
Ранее заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Москвы Андрей Бочкарёв заявил, что в столице проектируют и строят 8 млн кв. м жилья в рамках программы реновации.