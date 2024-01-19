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В Москве рассказали о ходе реализации программы реновации

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Заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Москвы Андрей Бочкарёв заявил, что в столице проектируют и строят 8 млн кв. м жилья в рамках программы реновации.
В Москве рассказали о ходе реализации программы реновации
  • РИА Новости

Об этом сообщает НСН.

Как отметил чиновник, в настоящее время в процессе строительства находятся 219 новостроек площадью более 4,1 млн кв. м, в стадии проектирования — 199 объектов площадью более 3,9 млн кв. м.

Руководитель Департамента градостроительной политики Москвы Сергей Лёвкин в свою очередь отметил, что это позволит переехать в новые квартиры около 300 тыс. жителей города.

Ранее сообщалось, что в Алтуфьевском районе Москвы построят три жилых корпуса по программе реновации.

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