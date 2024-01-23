В Петербурге осудили мужчину, сжёгшего кота при ограблении квартиры

Колпинский районный суд города Санкт-Петербурга огласил приговор в отношении Даниила Головнёва, который сжёг кота, пытаясь скрыть следы ограбления в квартире отца своей девушки. Его приговорили к пяти с половиной годам в исправительной колонии общего режима.

Как сообщили в объединённой пресс-службе судов Петербурга, подсудимый похитил из квартиры более 2,6 млн рублей, после чего поджёг жилище. В это время в квартире находилась кошка породы невская маскарадная, которая сгорела. Спустя некоторое время соседи позвонили хозяину квартиры и сообщили о поджоге.

«В квартиру дочь потерпевшего приехала вместе с Головнёвым, который сделал вид, что ничего не знает о случившемся, однако в ходе расследования преступления подсудимый был выявлен по камерам наружного наблюдения», — говорится в сообщении.

Ранее председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил проверить инцидент с выброшенным из поезда котом Твиксом.