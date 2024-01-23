Власти Челябинской области помогут семье погибшего мальчика из Южноуральска

Власти Челябинской области помогут с организацией похорон семье восьмилетнего мальчика из Южноуральска, тело которого нашли в реке 23 января.

Семье будет предоставлена материальная и психологическая помощь, сообщила в беседе с URA.RU министр социальных отношений региона Ирина Буторина.

По её словам, министерство, в рамках своих полномочий, даст оценку работе служб органа управления системы защиты населения Южноуральска. В случае выявления нарушений будут приняты административные меры.

Ранее сообщалось, что в регионе возбуждено уголовное дело по факту гибели школьника, чьё тело обнаружили в 4 м от берега реки Увельки. По предварительным данным, мальчик утонул, провалившись под лёд.