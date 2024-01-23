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Патриарх Кирилл предложил подумать о досрочном выходе на пенсию для многодетных

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Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал парламентариев России рассмотреть возможность принятия закона о досрочном выходе на пенсию для родителей в многодетных семьях.

Выступая на Рождественских парламентских встречах в Совете Федерации, он отметил, что следует рассчитать соответствующий коэффициент.

«Ну что же мама, у которой несколько детей, она не может не работать, потому что доход небольшой... и выходит на пенсию так, как и те, у кого, может быть, и детей нет. Какой-то должен быть коэффициент, может быть, выборочное соотношение и оценка ситуации, для того чтобы закон люди принимали и считали его справедливым», — цитирует патриарха ТАСС.

23 января президент России Владимир Путин указом закрепил статус многодетных семей и определил меры поддержки для них.

В документе подчёркивается, что многодетной является семья, имеющая трёх и более детей. Её статус устанавливается бессрочно.

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