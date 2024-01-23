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Губернатор Шумков рассказал о миграции диких животных в Курганской области

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Губернатор Курганской области Вадим Шумков прокомментировал информацию о появлении хищных животных в регионе.
Губернатор Шумков рассказал о миграции диких животных в Курганской области
  • Gettyimages.ru
  • © VittoriaChe

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на Telegram-канал губернатора.

«С начала года в регионе отмечается повышенная миграция огромного количества косуль с сопредельных территорий. Вслед за этими животными тянутся и хищники», — заявил Шумков.

Он также призвал жителей не охотиться на диких хищников самостоятельно. С вопросами миграции животных разберутся специалисты.

Ранее сообщалось, что в посёлке Петуховского муниципального округа в Курганской области волк покусал четверых жителей, одна женщина скончалась.

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