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Профессор РТУ МИРЭА посоветовал не включать электроодеяло в скомканном виде

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Анастасия Румянцева
Профессор РТУ МИРЭА Роман Шамин рассказал в беседе с RT, как выбрать электрическое одеяло, а также какие правила стоит соблюдать, чтобы избежать возгорания.
Профессор РТУ МИРЭА посоветовал не включать электроодеяло в скомканном виде
  • Gettyimages.ru
  • © Chalffy

«При покупке одеяла отдайте предпочтение сертифицированным магазинам. Внимательно изучайте инструкцию и чётко следуйте ей (это касается любых электроприборов, в том числе обычных конвекторов, грелок, электропростыней). При включении электроодеяла кладите его ровно. Если включить его в скомканном или сложенном виде, оно, скорее всего, перегреется», — предупредил собеседник RT.

По его словам, необходимо выключать или вынимать вилку из розетки, если одеяло не используется.

«Важно убедиться, что в помещении, где используется электрическое одеяло, поддерживается комнатная температура: если в спальне холодно, электроодеяло выделит больше тепла, чтобы компенсировать это. Храните устройство в безопасном месте, когда оно не используется. Не ставьте на него тяжёлые предметы и не обрабатывайте его защитными химикатами. Во избежание повреждения хрупких проводов их нужно сворачивать в рулон, а не складывать», — посоветовал эксперт.

Категорически запрещается класть что-либо поверх одеяла, прикасаться к одеялу мокрыми руками и другими частями тела, порекомендовал Шамин.

«Спать всю ночь можно только под одеялом, оснащённым специальной системой безопасности. Не пускайте домашних животных к себе: они могут пострадать сами, перегревшись, и повредить одеяло, что приведёт к замыканию или возгоранию. У каждого электроприбора есть срок службы, он указывается в инструкции. В отношении электроодеял его нужно соблюдать неукоснительно: обычно спустя десять лет со дня выпуска такие устройства становятся потенциально опасными из-за износа ткани и проводов», — подчеркнул специалист.

Ранее в социальных сетях появилась информация о том, что московская пенсионерка сгорела заживо под одеялом с подогревом.

В октябре 2023 года специалисты рассказали в беседе с RT о причинах, которые могут спровоцировать возгорание смартфона.

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