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В Курганской области рассказали о работе по регулированию численности волков

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Власти Курганской области рассказали о профилактике численности волков в регионе.
В Курганской области рассказали о работе по регулированию численности волков
  • Gettyimages.ru
  • © Ranjie Cabelin / 500px

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу правительства области.

«Департаментом гражданской защиты, охраны окружающей среды и природных ресурсов совместно с егерями и охотниками на постоянной основе ведётся работа по регулированию численности волков. В год отстреливается до 50 особей», — рассказали в ведомстве.

Как отметил врио начальника управления охотхозяйства региона Александр Епанчинцев, в настоящее время обследуются охотничьи угодья и соседние населённые пункты. При обнаружении волков, представляющих угрозу для жителей, профильным службам дано поручение отстреливать животных.

Ранее сообщалось, что в посёлке Петуховского муниципального округа в Курганской области волк покусал четверых жителей, одна женщина скончалась.

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