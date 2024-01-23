В Курганской области рассказали о работе по регулированию численности волков
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Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу правительства области.
«Департаментом гражданской защиты, охраны окружающей среды и природных ресурсов совместно с егерями и охотниками на постоянной основе ведётся работа по регулированию численности волков. В год отстреливается до 50 особей», — рассказали в ведомстве.
Как отметил врио начальника управления охотхозяйства региона Александр Епанчинцев, в настоящее время обследуются охотничьи угодья и соседние населённые пункты. При обнаружении волков, представляющих угрозу для жителей, профильным службам дано поручение отстреливать животных.
Ранее сообщалось, что в посёлке Петуховского муниципального округа в Курганской области волк покусал четверых жителей, одна женщина скончалась.