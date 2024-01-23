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Жителей Курганской области просят не вступать в схватку с волками самостоятельно

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Жителей Курганской области, где из-за нападения волка погибла женщина, призвали не вступать в схватку с хищниками. Как сообщил губернатор Вадим Шумков, с начала года в регионе отмечается повышенная миграция косуль с сопредельных территорий, а вслед за ними тянутся и хищники.
Жителей Курганской области просят не вступать в схватку с волками самостоятельно
  • Gettyimages.ru
  • © Raimund Linke

«Не пытайтесь самостоятельно вступать в схватку с хищником или разобраться с такой ситуацией, это чревато. При движении по трассам в тёмное время суток в местах миграции косули во избежание аварий сбавляйте скорость», — предупредил он.

В посёлке Петуховского муниципального округа в Курганской области волк покусал четверых жителей, одна женщина скончалась. Курганское следственное управление подключилось к делу о гибели женщины, сообщило URA.RU.

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