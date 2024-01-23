Жителей Курганской области просят не вступать в схватку с волками самостоятельно
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«Не пытайтесь самостоятельно вступать в схватку с хищником или разобраться с такой ситуацией, это чревато. При движении по трассам в тёмное время суток в местах миграции косули во избежание аварий сбавляйте скорость», — предупредил он.
В посёлке Петуховского муниципального округа в Курганской области волк покусал четверых жителей, одна женщина скончалась. Курганское следственное управление подключилось к делу о гибели женщины, сообщило URA.RU.