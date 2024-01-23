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Моор: Тюменская область лидирует среди регионов по выполнению нацпроектов

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Губернатор Тюменской области Александр Моор написал в соцсетях, что регион занял первое место среди других российских субъектов по уровню достижения национальных проектов со значением 100% в 2023 году.
Моор: Тюменская область лидирует среди регионов по выполнению нацпроектов
  • © Фотохост-агентство РИА Новости

Об этом сообщает «Вслух.ру» со ссылкой на Telegram-канал главы региона.

Нацпроекты реализуются в регионе с 2019 года. В 2023-м работа велась по 11 направлениям.

«По всем были достигнуты установленные значения. Это хороший результат, и он показывает, что мы умеем работать в команде. На благо региона и всех земляков», — резюмировал Моор.

Ранее сообщалось, что в Ставропольском крае направят 15 млрд рублей на реализацию нацпроектов в 2024 году.

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