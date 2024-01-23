Моор: Тюменская область лидирует среди регионов по выполнению нацпроектов
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Об этом сообщает «Вслух.ру» со ссылкой на Telegram-канал главы региона.
Нацпроекты реализуются в регионе с 2019 года. В 2023-м работа велась по 11 направлениям.
«По всем были достигнуты установленные значения. Это хороший результат, и он показывает, что мы умеем работать в команде. На благо региона и всех земляков», — резюмировал Моор.
Ранее сообщалось, что в Ставропольском крае направят 15 млрд рублей на реализацию нацпроектов в 2024 году.