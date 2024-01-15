В Ставропольском крае направят 15 млрд рублей на реализацию нацпроектов в 2024 году
- РИА Новости
Об этом сообщает ИА «Победа26».
Средства выделены на сферы дорожного хозяйства и транспорта, здравоохранения, строительства, труда и соцзащиты, образования.
«До 1 февраля всем задействованным в исполнении нацпроектов министерствам необходимо подготовить графики реализации национальных проектов. Кроме того, не затягивайте с заключением контрактов. Нацеливайтесь на исполнение к 1 сентября 85% работ», — сказал Владимиров.
Ранее сообщалось, что в Кировской области 39 школ модернизируют по нацпроекту в 2024 году.