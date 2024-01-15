В Кировской области 39 школ модернизируют по нацпроекту в 2024 году
- РИА Новости
Об этом информирует istochnik.online.
Проектом уже охвачено 323 образовательные организации области.
Как отметили в правительстве региона, для педагогов на протяжении всего учебного года предусмотрено проведение курсов повышения квалификации и медиаинтенсивов.
Ранее НСН со ссылкой на слова заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасии Раковой сообщала, что в колледжах Москвы в 2024 году создадут более 90 новых лабораторий и мастерских и обновят около 230 уже имеющихся.