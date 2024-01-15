В Кировской области 39 школ модернизируют по нацпроекту в 2024 году

В текущем году в 39 школ Кировской области планируют поставить новое компьютерное и мультимедийное оборудование в рамках федерального проекта «Цифровая образовательная среда» нацпроекта «Образование».

Об этом информирует istochnik.online.

Проектом уже охвачено 323 образовательные организации области.

Как отметили в правительстве региона, для педагогов на протяжении всего учебного года предусмотрено проведение курсов повышения квалификации и медиаинтенсивов.

Ранее НСН со ссылкой на слова заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасии Раковой сообщала, что в колледжах Москвы в 2024 году создадут более 90 новых лабораторий и мастерских и обновят около 230 уже имеющихся.