Депутат Бессараб объяснила введение статуса многодетной семьи

Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб в беседе с RT разъяснила введение статуса многодетной семьи.

По словам парламентария, сегодня в субъектах России существует разрозненное понимание того, что такое многодетная семья.

«В некоторых регионах, с учётом особенностей традиций, семья с тремя детьми не считается многодетной. Поэтому вводится единое понятие и при этом бессрочное. Вводится единый перечень стандартов поддержки семей. Например, это пенсионные права мамы. Мама, родившая и воспитавшая троих детей, имеет право выйти на пенсию раньше на три года. Родившая и воспитавшая четырёх — на четыре года. Родившая и воспитавшая пять и более детей имеет право выйти на пенсию в 50 лет. Кроме того, это поддержка семей пособиями, выплатами», — объяснила Бессараб.

Также она отметила, что указ вводит ряд новых мер, например право на бесплатное посещение культурных центров.

«Вот у нас работает Пушкинская карта, а для многодетных семей этого не было предусмотрено. Между тем сложно посетить культурный центр для многодетной семьи. Кроме того, это поддержка по профессиональному обучению родителей. Это тоже очень важно. Горячее питание — важная мера поддержки. И, конечно, преференции по устройству в образовательную организацию, в детский сад. Самое важное, что указом президента даётся гарантированное право на получение социальной поддержки. Но при этом регионы не могут отменять те преференции, которые уже есть», — заключила собеседница RT.

Ранее президент России Владимир Путин указом закрепил статус многодетных семей и определил меры поддержки для них.