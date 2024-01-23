Курганский следком проведёт проверку по факту гибели женщины от укусов волка

Курганское следственное управление подключилось к делу о гибели женщины от укусов волка в одном из сёл Петуховского округа. Следователи проведут проверку, чтобы выяснить все обстоятельства случившегося.

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на сообщение в Telegram-канале ведомства.

«Варгашинским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Курганской области проводится проверка, в ходе которой устанавливаются все обстоятельства произошедшего», — сказано в сообщении.

По данным СК, волк зашёл на территорию посёлка Курорт «Озеро Медвежье», где напал на собаку, а затем на её хозяйку. Хищник нанёс женщине тяжёлые ранения, пострадавшая скончалась.

Уточняется, что от нападений волка пострадали ещё три человека. Позже животное застрелили местные жители.

Ранее глава округа Антон Волков сообщил, что это первый случай нападения волка на человека в населённом пункте.