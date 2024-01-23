RT в Telegram
Подпишись

«Росатом» выдал разрешение на ввод в работу новейшего онкоцентра в Калининграде

Короткая ссылка
«Росатом» выдал документы на ввод в эксплуатацию онкологического центра в Калининграде, об этом заявил губернатор области Антон Алиханов.
«Росатом» выдал разрешение на ввод в работу новейшего онкоцентра в Калининграде
  • globallookpress.com
  • © Maksim Konstantinov

Глава региона напомнил, что строительство шло непросто, стройка важнейшего для калининградской медицины объекта проходила под его контролем, пишет «Янтарный край».   

Медицинское сооружение площадью почти 45 тыс. кв. м оснащено 28 единицами «тяжёлого» оборудования, в том числе системами лучевой терапии, а также МРТ, КТ, маммографами, рентген-аппаратами, эндоскопическими системами.

В ближайшее время Минздрав и руководство онкоцентра займутся получением медицинских лицензий. Первых пациентов центр примет уже в апреле этого года, добавил Алиханов.

Ранее НСН со ссылкой на слова заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасии Раковой сообщала, что в городе провели экскурсии по отремонтированным столичным больницам перед их открытием. Так, более 11 тыс. москвичей смогли ознакомиться с работой нового флагманского и урологического центра Боткинской больницы, а также с новым комплексом Инфекционной клинической больницы №1.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить