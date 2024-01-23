«Росатом» выдал разрешение на ввод в работу новейшего онкоцентра в Калининграде

«Росатом» выдал документы на ввод в эксплуатацию онкологического центра в Калининграде, об этом заявил губернатор области Антон Алиханов.

Глава региона напомнил, что строительство шло непросто, стройка важнейшего для калининградской медицины объекта проходила под его контролем, пишет «Янтарный край».

Медицинское сооружение площадью почти 45 тыс. кв. м оснащено 28 единицами «тяжёлого» оборудования, в том числе системами лучевой терапии, а также МРТ, КТ, маммографами, рентген-аппаратами, эндоскопическими системами.

В ближайшее время Минздрав и руководство онкоцентра займутся получением медицинских лицензий. Первых пациентов центр примет уже в апреле этого года, добавил Алиханов.

Ранее НСН со ссылкой на слова заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасии Раковой сообщала, что в городе провели экскурсии по отремонтированным столичным больницам перед их открытием. Так, более 11 тыс. москвичей смогли ознакомиться с работой нового флагманского и урологического центра Боткинской больницы, а также с новым комплексом Инфекционной клинической больницы №1.