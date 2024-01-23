«Росатом» выдал разрешение на ввод в работу новейшего онкоцентра в Калининграде
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Глава региона напомнил, что строительство шло непросто, стройка важнейшего для калининградской медицины объекта проходила под его контролем, пишет «Янтарный край».
Медицинское сооружение площадью почти 45 тыс. кв. м оснащено 28 единицами «тяжёлого» оборудования, в том числе системами лучевой терапии, а также МРТ, КТ, маммографами, рентген-аппаратами, эндоскопическими системами.
В ближайшее время Минздрав и руководство онкоцентра займутся получением медицинских лицензий. Первых пациентов центр примет уже в апреле этого года, добавил Алиханов.
Ранее НСН со ссылкой на слова заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасии Раковой сообщала, что в городе провели экскурсии по отремонтированным столичным больницам перед их открытием. Так, более 11 тыс. москвичей смогли ознакомиться с работой нового флагманского и урологического центра Боткинской больницы, а также с новым комплексом Инфекционной клинической больницы №1.