Суд Кузбасса рассмотрит дело об истязании пятерых детей приёмной матерью

В Гурьевский городской суд Кузбасса передано уголовное дело, возбуждённое в отношении 52-летней жительницы по обвинению в систематическом истязании пятерых детей, взятых под опеку.

Об этом пишет издание «Сiбдепо».

«По версии следствия, в период с января 2019 года по март 2023 года обвиняемая на почве личной неприязни систематически причиняла телесные повреждения двум 12-летним и трём 13-летним детям, переданным ей под опеку. В результате дети испытывали физическую боль и психические страдания», — сказано в сообщении пресс-службы СУ СКР по Кузбассу.

Уточняется, что дети сообщили о жестоком обращении работникам социального учреждения, в которое были помещены «ввиду изъятия их из семьи по причине содержания в антисанитарных условиях».

Женщина свою вину признала и сотрудничала со следствием. Ей грозит до семи лет лишения свободы, уточнили в прокуратуре Кузбасса.

Ранее сообщалось, что суд Удмуртии признал вину 35-летнего жителя Вавожского района, который систематически в течение года истязал 14-летнюю дочь своей сожительницы.