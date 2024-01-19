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Житель Удмуртии получил срок за истязание дочери своей сожительницы

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Суд Удмуртии признал вину 35-летнего жителя Вавожского района, который систематически в течение года истязал 14-летнюю дочь сожительницы.
Житель Удмуртии получил срок за истязание дочери своей сожительницы
  • AP

Об этом пишет udm-info.ru со ссылкой на пресс-службу Следственного управления СКР по республике.

Мужчина в течение года систематически избивал 14-летнюю девочку, бил её руками, ногами и «подручным предметом». Как сообщается, он совершал это из личной неприязни.

Виновному назначили наказание в виде трёх лет и девяти месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

В декабре Следственным отделом Краснокамска Пермского края было возбуждено уголовное дело в отношении 41-летней местной жительницы за систематическое избиение дочери.

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