Житель Удмуртии получил срок за истязание дочери своей сожительницы
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Об этом пишет udm-info.ru со ссылкой на пресс-службу Следственного управления СКР по республике.
Мужчина в течение года систематически избивал 14-летнюю девочку, бил её руками, ногами и «подручным предметом». Как сообщается, он совершал это из личной неприязни.
Виновному назначили наказание в виде трёх лет и девяти месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.
В декабре Следственным отделом Краснокамска Пермского края было возбуждено уголовное дело в отношении 41-летней местной жительницы за систематическое избиение дочери.