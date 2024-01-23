Суд в Бурятии продлил срок ареста обвиняемому в терактах на БАМе

Советский районный суд Улан-Удэ принял решение продлить срок ареста 52-летнему гражданину Белоруссии, который обвиняется в терактах на Байкало-Амурской магистрали (БАМ).

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу суда.

«22 января 2024 года Советским районным судом города Улан-Удэ ходатайство органа предварительного следствия о продлении срока заключения под стражей в отношении Еремеева удовлетворено», — отмечается в заявлении.

Уточняется, что при принятии решения были учтены характер и степень общественной опасности инкриминируемого Еремееву преступления, а также отсутствие у него регистрации и места жительства в России.

В декабре 2023 года Центральный районный суд Омска отправил под стражу обвиняемого в подрыве двух поездов на БАМе в Бурятии белоруса Сергея Еремеева.