RT в Telegram
Подпишись

Суд в Бурятии продлил срок ареста обвиняемому в терактах на БАМе

Короткая ссылка
Советский районный суд Улан-Удэ принял решение продлить срок ареста 52-летнему гражданину Белоруссии, который обвиняется в терактах на Байкало-Амурской магистрали (БАМ).
Суд в Бурятии продлил срок ареста обвиняемому в терактах на БАМе
  • РИА Новости

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу суда.

«22 января 2024 года Советским районным судом города Улан-Удэ ходатайство органа предварительного следствия о продлении срока заключения под стражей в отношении Еремеева удовлетворено», — отмечается в заявлении.

Уточняется, что при принятии решения были учтены характер и степень общественной опасности инкриминируемого Еремееву преступления, а также отсутствие у него регистрации и места жительства в России.

В декабре 2023 года Центральный районный суд Омска отправил под стражу обвиняемого в подрыве двух поездов на БАМе в Бурятии белоруса Сергея Еремеева.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить