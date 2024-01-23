Бастрыкину доложат о подростках, которые врезались в самосвал на угнанном авто
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Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на Telegram-канал пресс-службы СК России.
«В городе Нижневартовске 15-летние подростки на угнанном ими автомобиле совершили дорожно-транспортное происшествие, уходя от погони патрульной полицейской машины», — сказано в сообщении.
После установления всех обстоятельств дела доклад Бастрыкину представит руководитель регионального отделения СК России Михаил Мокшин.
ДТП произошло 22 января: несовершеннолетний водитель без прав на автомобиле ВАЗ проехал регулируемый перекрёсток на запрещающий сигнал светофора и совершил столкновение с самосвалом Faw.