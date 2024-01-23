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Бастрыкину доложат о подростках, которые врезались в самосвал на угнанном авто

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Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту угона подростками автомобиля в Нижневартовске (Ханты-Мансийский автономный округ). 15-летний водитель без прав врезался в самосвал, из-за чего он сам и трое несовершеннолетних пассажиров в его салоне получили травмы.
Бастрыкину доложат о подростках, которые врезались в самосвал на угнанном авто
  • © СК РФ

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на Telegram-канал пресс-службы СК России.

«В городе Нижневартовске 15-летние подростки на угнанном ими автомобиле совершили дорожно-транспортное происшествие, уходя от погони патрульной полицейской машины», — сказано в сообщении.

После установления всех обстоятельств дела доклад Бастрыкину представит руководитель регионального отделения СК России Михаил Мокшин.

ДТП произошло 22 января: несовершеннолетний водитель без прав на автомобиле ВАЗ проехал регулируемый перекрёсток на запрещающий сигнал светофора и совершил столкновение с самосвалом Faw.

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