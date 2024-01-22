В ХМАО 15-летний водитель ВАЗ и его пассажиры получили травмы в ДТП с самосвалом

В Нижневартовске 15-летний подросток, находившийся за рулём автомобиля ВАЗ вместе с тремя несовершеннолетними пассажирами в салоне, врезался в самосвал Faw. Водитель легкового авто и его пассажиры получили травмы.

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на Госавтоинспекцию Ханты-Мансийского автономного округа.

По предварительным данным, ДТП произошло на пересечении улиц Мира и Жукова по причине того, что несовершеннолетний водитель, не имеющий прав, проехал регулируемый перекрёсток на запрещающий сигнал светофора.

Родителям подростка грозит штраф до 15 тыс. рублей.

Ранее сообщалось, что два человека погибли и ещё трое получили травмы в результате столкновения двух автомобилей в Саратовской области.